¡Sacó las garras! Rosario Sasieta desmiente a Melissa Klug tras presunta disculpa de Pamela López

Después de que Melissa Klug afirmara que Pamela López se puso en contacto con ella para disculparse por haber dejado entrever que tuvo un 'affaire' con Christian Cueva, la abogada de la esposa de 'Cuevita', Rosario Sasieta, aseguró que su clienta le había confirmado que no ofreció ninguna disculpa.

Ante ello, Rosario Sasieta se mostró firme al declarar que su patrocinada, Pamela López, nunca le pidió disculpas a Melissa Klug. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de que Melissa Klug afirmara que Pamela López se disculpó con ella por afirmar que la 'chalaca' había tenido un affaire con Christian Cueva, la doctora Rosario Sasieta no dudó en desmentir estas declaraciones. En ese sentido, la abogada de Pamela López reveló que conversó con su clienta para conocer su versión de los hechos.

En ese sentido, Sasieta sostuvo que Pamela López nunca le pidió disculpas a Melissa Klug por la polémica con Christian Cueva. "Acabo de hablar con Pamela López, con mi representada y me reitera que nunca se ha rectificado ni le ha pedido disculpas públicas a la señora Klug. Ni ella personalmente, ni por interposita persona. No hay de ninguna manera una disculpa por parte de la señora Pamela López a la señora Melissa Klug" , aclaró.

En relación con la denuncia presentada por Melissa Klug por presunta difamación, Rosario Sasieta señaló que aún no han recibido ninguna notificación. Además, mencionó que están a la espera de la decisión del tribunal para determinar si la demanda será aceptada o no.

La empresaria Melissa Klug, ex pareja de Jefferson Farfán, participó en el programa América Hoy, donde reveló detalles acerca de la demanda que presentó contra Pamela López por haberla vinculado con el futbolista Christian Cueva. Durante su intervención, 'la Blanca de Chucuito' afirmó que su denuncia ya fue admitida.

"Ella salió a expandirse y no medirse. Le di la opción, se lo dije. Se disculpó pero no en el medio que manchó mi honor" , dijo la popular 'Blanca de Chucuito' quien esperaba que López hiciera una disculpa pública mediante el programa de la 'Urraca'.

Por otro lado, la 'Blanca de Chucuito' reveló que su denuncia contra Pamela López ya había sido admitida. En ese sentido, se limitó a no brindar muchos detalles al respecto, sin embargo dejó en claro que su demanda ya fue aceptada.

"No puedo pronunciarme mucho. Mi abogado me ha asesorado y me dijo que el tema ya está judicializado y es ahí donde se tendrá que resolver la cosa (...) Mi denuncia ya está aceptada", dijo Melissa Klug. En ese momento, Janet Barboza acotó se mostró sorprendida por dichas declaraciones. "Uy, se le viene la noche a Pamela López, porque todo lo que uno dice, tiene que demostrarlo".