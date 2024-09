¡Macabro! Rescatan a Doña Lety, famosa influencer que fue secuestrada por el hombre que la hizo viral

Las redes sociales se han convertido en una puerta para generar ingresos por publicidad y debido a ello los influencers están creciendo de forma desenfrenada. Es así que, una creadora de contenido conocida como Doña Lety se hizo viral en TikTok hace aproximadamente dos años. Sin embargo, su historia ha dado un giro macabro al revelarse que el hombre que le hizo viral la tenía secuestrada hace varios meses.

Según informan medios internacionales, Doña Lety, cuyo nombre real es Leticia Gómez, habría aprovechado un descuido de su secuestrador para dar aviso a los vecinos de la zona donde estaba en cautiverio.

La famosa influencer mexicana acusó a un hombre de apellido Toral, quien la mantenía privada de su libertad. De inmediato, un vecino alertó a las autoridades, y elementos de la Guardia Nacional acudieron al rescate de la mujer en Tantoyuca, en Veracruz, México

La creadora de contenido se había vuelto viral hace aproximadamente dos años al ser contenidos sobre consejos de amor. Además, se ganó la simpatía de millones de internautas quejándose de la pobreza en la que vive y el dolor de cuerpo que sentía, propios de su edad, pero a la vez se reusaba a conseguir trabajo.

Después de ser rescatada, la víctima fue vista descendiendo de una patrulla, escoltada y asistida por dos oficiales de seguridad, quienes la ayudaron a moverse, ya que estaba demasiado débil para hacerlo por su cuenta. Durante los breves momentos en los que caminaba hacia las oficinas, mencionó que había sido mantenida en condiciones deplorables y que, por el momento, prefería no hablar mucho para no agotarse.

"Yo me siento muy mal mijo, de veras, no sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho. Me siento mal, mijo, otro día ¿sí? por favor", expresó la influencer.