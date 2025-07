Gino Assereto sorprende al dedicar palabras a Jazmín Pinedo: "Con ella he tenido aprendizajes"

Gino Assereto reapareció en la televisión este sábado 19 de julio como uno de los invitados especiales del programa 'Esta noche' con la 'Chola Chabuca'. El exchico reality participó junto a sus compañeros del espectáculo musical 'Hombres a la plancha', pero lo que más llamó la atención fue su sincera confesión sobre Jazmín Pinedo, madre de su hija.

En medio de la conversación, Gino Assereto fue consultado por la relación que mantiene actualmente con Jazmín Pinedo. Aunque evitó entrar en detalles íntimos, sí dejó clara su postura al respecto:

Más allá de los años de convivencia, Assereto se mostró agradecido con todo lo que vivió a su lado. Según explicó, su relación con Jazmín fue fundamental para su crecimiento personal. Asimismo, resaltó la importancia de los años que compartieron juntos:

"Estoy agradecido por todo lo vivido, estoy agradecido que ella haya sido parte de mi proceso, de mi camino. Le agradezco porque estando ella he tenido muchos aprendizajes que me han hecho crecer. ¿Cómo no voy a estar agradecido con una persona con la que conviví muchos años y gracias a esa convivencia, hoy puedo decir que he crecido?", añadió con evidente emoción.