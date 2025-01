¿Jazmín Pinedo quiere tener un hijo con Pedro Araujo?: "Es una decisión importante"

Jazmín Pinedo estuvo de vacaciones con su pareja Pedro Araujo, un uruguayo con quien mantiene una relación a distancia de dos años. Ahora, la conductora fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre otra vez, pero esta vez con su novio.

La querida 'Chinita' regresó de sus vacaciones para iniciar con fuerza en su programa 'Más espectáculos'. Tras su llegada al programa, Jazmín Pinedo fue entrevistada por su actual relación con su novio Pedro Araujo.

Ante las cámaras, comentó que su actual pareja ha estado en Perú por casi un mes y han estado viajando por varios lugares turísticos peruanos, disfrutando de la deliciosa comida. Además, contó que la próxima semana estarán cumpliendo dos años de relación, que no ha sido fácil de mantener por la distancia.

Después, fue consultada por la posibilidad de convertirse en madre. Ante ello, la expareja de Gino Assereto reveló que es un paso muy importante que tiene que pensarlo con su novio uruguayo, pero que aún no estaría en sus planes y que desean ir con calma su relación amorosa.

"No, no, parece seguro por todo lo que me he comido, pero no. Yo siempre he dicho que para mí esa es una decisión como muy importante, yo recién tengo dos años con Pedro, tenemos una relación súper linda, pero yo creo que el tema de de de hijos hay que tomárselo como súper en serio. Sobre todo después que una ya es mamá y sé lo que se viene con una decisión como esta, así que calma, calma", expresó.