Tilsa Lozano destruye a Jackson Mora por despreciar su programa: "Me llega lo que diga"

Tilsa Lozano le respondió fuerte y claro a su exesposo Jackson Mora, luego de que él minimizara y despreciara el programa en el que ella trabaja. La exmodelo lanzó duros calificativos contra el boxeador y aseguró que no da más detalles sobre su pasada relación porque ya no quiere verse involucrada con el tema.

Tilsa Lozano arremete contra Jackson Mora

La explayboy vivió un incómodo momento al escuchar la respuesta que Jackson Mora le dio al productor de su programa La Noche Habla, cuando fue consultado sobre la posibilidad de cubrir un evento que está organizando, al cual asistirá Shirley Arica.

Jackson respondió de forma agresiva, utilizando frases soeces y despectivas contra los trabajadores del programa: "Trabaja pal c..., cag... gente. (...) A mí me llega al p... dónde trabajas, brother", fueron las palabras que indignaron a los conductores.

Sin embargo, fue Lozano quien tenía más autoridad para responder tras las declaraciones de su exesposo. Tilsa dijo que no le gusta tocar estos temas, pero que simplemente sigue la pauta que los productores le entregan minutos antes de empezar.

"A mí no me agrada tocar estos temas. Si dependiera de mí, eliminaría todas las notas sobre el señor Jackson Mora, porque no me causa gracia tener que mencionar que invitó a fulanas", indicó.

Tilsa también dejó en claro que el programa es su fuente de trabajo y, gracias a ello, puede sostenerse económicamente y mantener a sus hijos. Finalmente, le envió un mensaje directo a Jackson, respondiéndole en el mismo tono con el que él se dirigió a su productor.

"Yo no voy a caer en el juego de nadie (...) Este tema no me gusta, y así como a él le llega al p... mi programa, a mí me llega al p... lo que él diga ", sentenció.

Jackson Mora es vinculado a Shirley Arica

Hace unos días, el programa La noche habla conversó en exclusiva con el organizador de peleas, quien se mostró sumamente fastidiado por las recientes vinculaciones sentimentales. Jackson pidió que no lo involucren con nadie, ya que actualmente no está interesado en entablar una relación amorosa.

"No me involucren con nadie. Yo no estoy interesado en ninguna persona, menos aún de la farándula", declaró en un inicio.

Sobre su supuesta cercanía con Samantha Batallanos, el exesposo de Tilsa Lozano explicó que la modelo asistió a un evento que él organizó, acompañada de su novio, y que no ve nada de malo en que sean amigos en Instagram.

Es así que, Tilsa dejó en claro que no desea seguir hablando de su exesposo, pero no permitirá faltas de respeto hacia su equipo de trabajo. Además, reafirmó que su prioridad es cuidar a sus hijos y mantener la estabilidad que ha logrado con esfuerzo.