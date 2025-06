¿La quería apagada? Tilsa Lozano acusa a Jackson Mora: "No me dejaba hacer shows, no soportó verme brillar"

Tilsa Lozano no se quedó callada y soltó todo lo que tenía guardado sobre su relación con Jackson Mora. La exvengadora contó que durante su matrimonio dejó de hacer shows y eventos porque su expareja no soportaba verla triunfar.

En su programa "La Noche Habla", Tilsa Lozano abrió su corazón y sorprendió a todos con una confesión que nadie esperaba. La modelo y conductora contó que su vida profesional cambió por completo cuando empezó su relación con Jackson Mora.

"Durante el tiempo que tú estuviste casada con Jackson, yo personalmente siento que te apagaste como figura del del medio porque no te veía haciendo shows" , comentó Ric La Torre. "No me dejaba (hacer shows)" , contestó Tilsa sorprendiendo a quienes estaba en el set.

Ella explicó que Jackson no le decía directamente que no trabaje, pero siempre le lanzaba comentarios que la hacían sentir mal.

"No es que me dijera 'no vayas', pero sí me decía: '¿para qué vas a ir? Yo trabajo de lunes a viernes, quédate el fin de semana conmigo'" , relató.

Tilsa recordó que todo empeoró cuando decidió volver a los escenarios después de varios meses sin presentaciones. Según su versión, ese fue el inicio de las peleas.

La exvengadora confesó que al inicio cedió porque estaba muy enamorada, pero que poco a poco se dio cuenta de que estaba perdiendo su felicidad.

"Yo me empecé a sentir frustrada, porque cuando yo le digo: 'Soy feliz, me siento feliz, me reencontré con el público, quiero volver a trabajar, me siento empoderada', él me decía 'viaja conmigo y acompáñame', 'el fin de semana quédate', 'no te vayas a trabajar', entonces yo ya no podía hacer mis eventos. Estaba apagada pero por decisión mía porque poco a poco fui cediendo, porque amor, me moría por él, y me quedaba en la casa con él", confesó Tilsa.