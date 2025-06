Farid Ode expone chat donde su hija Gamille le pide ayuda: "Me estuvo insultando y mi mamá no hace nada"

El escándalo familiar no para. Farid Ode decidió romper su silencio y mostrar el chat privado que le envió su hija Gamille Ode, donde le pedía ayuda desesperada por los supuestos malos tratos que habría estado recibiendo de Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti.

Farid revela pedido de ayuda en chat con su hija Gamille

Farid Ode volvió a salir al frente para defender a su hija Gamille Ode, tras las acusaciones de maltrato contra Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti. Durante una entrevista en el programa "Magaly TV La Firme", Farid Ode no aguantó más y mostró un chat privado que su hija le envió en medio del conflicto.

"Me estuvo insultando y mi mamá no hace nada", fue la frase que encendió todas las alarmas en Farid Ode.

Farid Ode filtra chat con su hija Gamille Ode pidiéndole ayuda. (Magaly TV La Firme)

Según contó Farid, el mensaje lo recibió justo antes de que se desatara la pelea pública con el esposo de Mariella Zanetti.

"Hija, te estoy llamando. ¿Estás bien? Hija, recién llego a mi casa, voy a bañarme y te aviso para que bajes. ¿Estás bien?", le escribió preocupado.

Farid arremete contra Mariella Zanetti

El empresario no solo mostró su enojo contra Javier Blondet, sino también contra su ex, Mariella Zanetti, por no defender a su hija.

"¿Qué hacía Mariella en ese momento? Ella estaba en la casa. Yo como madre no podría quedarme callada. No quiero decir que es una mala madre, siempre me he sacado el sombrero por ella, pero ahora... me sorprende", expresó indignado.

Farid asegura que esta situación no es nueva y que su hija Gamille ya viene sufriendo maltratos desde hace tiempo.

"Esto viene desde hace años. Rompió su patineta, le revisaba sus cosas, le negaba el wifi para estudiar. ¿Qué adulto se comporta así con una joven?", reclamó.

Incluso, reveló que Gamille llegó a grabar a su padrastro insultándola y llamándola "mocosa malcriada".

¿Por qué Gamille no se va de la casa?

Al ser preguntado por Magaly Medina sobre por qué su hija no deja la casa de su madre, Farid explicó que Gamille tiene razones de peso, entre ellas, su hermanito. Farid contó además que su hija acaba de terminar su carrera y recién está empezando su vida laboral.

"Le he dicho que se venga conmigo, que mi casa es su casa. Pero ella me dice que quiere ahorrar, trabajar y quedarse con su hermanito. No le es fácil irse", detalló. "Mi hija no se quiere ir de esa casa porque ama a su hermanito menor. Si no fuera por él, ya se habría ido", confesó.

Farid solo quiere proteger a su hija. Farid Ode dejó en claro que su principal preocupación es el bienestar de su hija y no busca generar conflictos innecesarios. Según expresó, su reacción no fue por celos o venganza, sino por el dolor que siente al ver a Gamille afectada, mientras que, según él, la madre no toma acciones al respecto.

El drama familiar entre Farid Ode, Mariella Zanetti, Javier Blondet y Gamille Ode sigue dando que hablar. Esta vez, Farid salió a dar su versión y a denunciar los malos tratos que, según él, el esposo de Mariella Zanetti le estaría dando a su hija. Aseguró que esto fue lo que lo llevó a reaccionar de manera agresiva para defender a Gamille.