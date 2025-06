Farid Ode sobre su reacción contra esposo de Mariella Zanetti: "Mi hija me llamó llorando y me volví loco"

Mariella Zanetti vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que su expareja y padre de su hija Gamille, Farid Ode, denunciara públicamente a su actual esposo, Javier Blondet, por presunto maltrato psicológico lo que habría desatado una fuerte reacción del empresario contra Blondet lo que ha generado un intenso debate en redes sociales, de las posturas de ambos padres.

En una reciente entrevista con el programa Magaly TV: La Firme, Farid Ode explicó qué lo motivó a enfrentar al esposo de Mariella Zanetti. Según dijo, todo empezó cuando su hija lo llamó llorando y le contó que estaba siendo maltratada verbalmente por Javier Blondet.

"Es la primera vez en mi vida que escucho a mi hija llamarme llorando y decirme: 'Este señor me está tratando mal, insultando, amenazando'. En ese momento me volví loco, y después ella me manda un video y me dice: 'Papá, no te imaginas lo que me está diciendo'", relató Ode, visiblemente afectado.