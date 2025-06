Tilsa Lozano le agradece a Magaly por destapar la verdad sobre Jackson Mora: "La abrazaría"

Tilsa Lozano sorprendió al agradecerle públicamente a Magaly Medina por haber expuesto las supuestas infidelidades de su exesposo Jackson Mora. La conductora de 'La noche habla' dijo sentirse más aliviada tras el divorcio con el boxeador y aseguró que no le interesa lo que haga con su vida a partir de ahora.

En una reciente entrevista que Tilsa concedió a un conocido diario local, fue consultada sobre las críticas que ha emitido Magaly en su contra por haber llorado en su programa, tras la difusión de imágenes de Jackson con una presentadora española.

"Lo que ella diga siempre será con veneno, su opinión no es relevante para mí, pero en este caso la abrazaría y le daría las gracias", dijo. Además, aseguró estar feliz de haberse separado: "Es lindo saber que no estaba loca, como él me quería hacer creer, y que tomé la decisión correcta al separarme", indicó.