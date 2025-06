Jackson Mora niega que haya engañado a Tilsa Lozano con española: "Nunca estuve a solas con ella"

Hace unos días, se hizo público a Jackson Mora estaría en saliditas con una anfitriona, pero también salieron a la luz fotografías con una periodista española. Esto habría ocurrido mientras aún estaba casado con Tilsa Lozano, pero el boxeador afirma que no le fue infiel.

En una entrevista en vivo en el programa 'Magaly TV La Firme', Jackson Mora sale a aclarar sobre todos los rumores que han circulado tras fotografías con española Laura Fernández. Es así como el boxeador cuenta que no mintió a Tilsa Lozano, solo ocultó que la joven también estaría en el grupo.

"Le negué un poco algunas de las reuniones que tuve con ella en Madrid, pero no solo fue reunión con ella, sino con mi socio y dos empresarios más. (¿Por qué la mentira?) No hay mentira, el evento fue un jueves 19 de diciembre y no cena, fue almuerzo un 20 de diciembre. En el almuerzo estuvo mi productor, todo el equipo y también Laura" , expresa.

Entonces, Magaly le cuestiona al boxeador que si no tenía nada que ocultar porque no le contó la verdad a Tilsa Lozano para evitar decir mentiras. Así mismo, sigue explicando que él le explicó todo a la 'vengadora', pero tras sus recientes declaraciones ella ya lo tomaba como sospechas de infidelidad.

Después, el exesposo de Tilsa Lozano menciona que respeta a la española como profesional y a su prometido, con quien se va a casar pronto y todo este escándalo los ha incomodado. Así mismo, recalca que nunca le faltó el respeto a la conductora de TV porque nunca estuvo a solas con Laura.

"He tenido una conversación con ella al respecto, tiene novio para empezar, se va a casar muy pronto. (...) si he estado casado, pero no estoy solo con ella, si hubiera estado solo con ella sí hubiera sido una falta de respeto, pero hemos estado con otros empresarios. No hay nada, lo único que te puedo decir es que ella tiene novio, yo tenía esposa, yo respeto mucho a Laura y al novio", menciona.