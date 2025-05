Tilsa Lozano y Flor Ortola protagonizan tenso cruce por matrimonio de Alejandra Baigorria: "Me parece burdo"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao continúa generando titulares. Esta vez, por el enfrentamiento entre Flor Ortola, amiga cercana de la empresaria, y Tilsa Lozano durante un programa. La discusión se encendió cuando Flor calificó como "burdo" hablar del dinero invertido en la ceremonia, lo que generó incomodidad entre sus compañeras en el set.

El enfrentamiento entre Tilsa Lozano y Flor Ortola

En la última emisión del programa 'La Noche Habla', Flor Ortola, amiga de Alejandra Baigorria, reveló que ella y otros amigos de la pareja colaboraron económicamente para el regalo de luna de miel de los recién casados. Sin embargo, cuando se le preguntó por la cantidad que aportó, Ortola se mostró incómoda y rechazó dar detalles.

"Me parece muy burdo hablar de dinero en televisión, a mí no me gusta", expresó la amiga de Alejandra.

Este comentario encendió la discusión cuando Tilsa conocida por sus fuertes opiniones, insistió: "Alejandra vende su matrimonio, no es burdo, pero si nosotros hablamos de que ella lo vende, los burdos somos nosotros". Ortola no cedió, y defendió su postura, dejándole claro a Lozano que no estaba dispuesta a entrar en más detalles sobre el dinero generado por la boda.

La tensión aumentó cuando Tilsa Lozano, visiblemente molesta, le recriminó a Ortola que su presencia en el programa era para hablar sobre Alejandra Baigorria, no sobre su vida personal.

"Pero tú has venido a hablar de Alejandra... Tú no estás acá sentada para hablar de tu vida, no nos importa tu vida", respondió Lozano, elevando la voz. Flor Ortola, manteniendo la calma, replicó: "No levantes la voz, tranquila. Estamos hablando, no estamos gritando".

Alejandra Baigorria ganó más de 100 mil soles con la transmisión de su boda

Además de la emoción de su boda, Alejandra Baigorria sorprendió al monetizar el evento de manera innovadora. Al no concretar un acuerdo con un canal de televisión abierta, decidió transmitir su boda de forma exclusiva mediante un canal de suscriptores en Instagram, cobrando S/19.90 mensuales.

Desde temprano, Alejandra y su equipo compartieron cada detalle de la ceremonia y la fiesta. La respuesta fue inmediata: a mediodía, ya contaba con más de 3000 suscriptores. Para el 27 de abril, la cifra había ascendido a 5304, lo que le generó ingresos por S/105,549.6.

El modelo de negocio que implementó fue ampliamente comentado en redes sociales. Muchos usuarios calificaron a Alejandra como "visionaria" y "exitosa" por haber convertido uno de los días más importantes de su vida en una oportunidad para generar ingresos.

Ganancias de Alejandra Baigorria por su boda

La boda de Alejandra Baigorria no solo fue una celebración de amor, sino también un negocio rentable que sigue dando qué hablar. Mientras tanto, su amiga Flor Ortola sale al frente para defenderla, incluso en medio de tensos enfrentamientos televisivos.