Bruno Agostini se sienta en 'El Valor de la Verdad' y revelará romances con Milett Figueroa, Micheille Soifer y Melissa Loza

El modelo español Bruno Agostini regresó a la televisión peruana con fuerza. Esta vez, como nuevo participante de 'El Valor de la Verdad', programa conducido por Beto Ortiz. En el adelanto compartido, el exchico reality se sienta en el temido sillón rojo para destapar episodios de su vida amorosa, entre ellos, sus vínculos con figuras como Milett Figueroa, Micheille Soifer y Melissa Loza.

Durante el avance del programa, Beto Ortiz le preguntó a Agostini si había tenido una "relación clandestina" con Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli. El modelo no solo lo confirmó, sino que dio detalles íntimos sobre sus encuentros.

"Ella me agarra las manos. Cuando veo lo cariñosa que estaba conmigo y lo bien, yo dije: 'No puede ser'. Me dijo: 'No te preocupes, vamos a mi casa'. Yo dije: 'Gracias, Dios mío'. Hacíamos el amor de una manera impresionante", relató.