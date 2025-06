Bruno Agostini cuenta que la mamá de Milett Figueroa lo vio en toalla: "Vivía con ella en casa"

El español Bruno Agostini rompió su silencio sobre su vínculo con Milett Figueroa. Luego de que Pablo Heredia confesara en "El Valor de la Verdad" que perdió la cabeza por ella, Bruno decidió contar su versión y revelar que también tuvo algo con la actriz... ¡y hasta la mamá de Milett lo vio en toalla!

El drama comenzó cuando Pablo Heredia reveló en televisión que lo de Milett terminó porque salió un ampay con Bruno Agostini, mientras él aún salía con ella. "La Noche Habla" fue directo a buscar al español para saber su versión.

Bruno no negó nada y dijo: " Yo también (perdí la cabeza). Lo que creo que Pablo se lo tomó diferente, ¿no? A lo mejor yo lo tenía más claro y él es más enamoradizo o se pensaba que iba a tener una relación de verdad".

Al parecer, para Bruno todo fue más relajado. El español confirmó que salieron durante un año y que la relación que tuvieron no fue oficial.

"Milett es una máquina, que no es lo mismo. Llevaba viéndola un año, yo no sabía (que era) una relación oficial, ¿no? Fue más o menos lo mismo que me pasó a mí", contó.