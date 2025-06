Yahaira Plasencia no teme demanda por usar "dame luz": "Hasta mi mamá la dice muchas veces"

Yahaira Plasencia vuelve a estar en boca de todos. Esta vez, no solo por su nueva canción que ya viene causando revuelo en redes, sino por usar una frase que ha generado controversia: "dame luz". La salsera habló con las cámaras de "América Hoy" y se mostró tranquila, incluso riéndose del tema.

Yahaira Plasencia vuelve a estar en boca de todos. Esta vez, no solo por su nueva canción que ya viene causando revuelo en redes, sino por usar una frase que ha generado controversia: "dame luz". La salsera habló con las cámaras de "América Hoy" y se mostró tranquila, incluso riéndose del tema.

Esa frase ha sido usada por Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, lo que provocó comentarios en redes sociales. Le preguntaron si no tenía miedo a una demanda como la que enfrenta Darinka.

Yahaira se defendió con tranquilidad: "Mira, no voy a hablar de ese tema porque creo que es una frase que hasta mi mamá la dice muchas veces". Y agregó: "No le veo nada de malo. Es una frase que cualquiera puede decir. Yo estaba a oscuras y dije: 'Oye, alúmbrame, dame luz'. No es por incomodar ni molestar a nadie. Yo nunca he hablado de nadie. No me meto con nadie. Vivo mi vida tranquila".