Bruno Agostini afirma que salió un año con Milett tras declaraciones de Pablo Heredia ¿Fue al mismo tiempo?

Pablo Heredia terminó confesando que tenía una relación abierta con Milett Figueroa en el 2015 hasta que la vio en un ampay con Bruno Agostini. Ahora, el hermano de Fabio cree que ambos habrían salido la mismo tiempo con la modelo peruana.

En el 2015, Magaly ampayó a Bruno Agostini ingresando al edificio de Milett Figueroa y se habló de un posible romance. Ahora, Pablo Heredia reveló que salía con la modelo hasta que vio aquel ampay. Tras 10 años después, el hermano de Fabio cuenta que tenía un romance clandestino con la actual pareja de Tinelli y fue durante todo un año.

Después, comenta que el hermano de Milett lo acusó de querer colgarse de su fama y que no habría ingresado al departamento familiar, pero Bruno Agostini afirma que la madre de la modelo lo habría visto en paños menores.

"Yo salté en televisión a hablar de ella cuando saltó el hermano de Milett dando a entender que yo me quería colgar, le dije 'yo saldré con pruebas a mostrar la realidad'. Porque si yo estuve durante un año calladito, mi intención siempre fue protegerte y que los dos siguiéramos solteros. Yo iba a su casa o también, ella venía a la mía. Si no me equivoco creo que su madre me vio una vez con la toalla puesta en la habitación", agregó finalmente.