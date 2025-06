Darinka Ramírez niega haberse aprovechado de la fama de Jefferson Farfán: "Me mantuve en silencio"

Darinka Ramírez se presentó en el programa 'La Noche Habla' para ampliar las revelaciones que hizo en 'El valor de la verdad' y, en medio de la conversación con los conductores, aseguró que nunca se aprovechó de la fama de Jefferson Farfán. La influencer argumentó muy bien su respuesta y fue respaldada por el polígrafo.

Durante la conversación con Tilsa, Ric y Tracy, conductores del programa, Darinka defendió su posición. Minutos después, pusieron al aire preguntas no reveladas en el programa que conduce Beto Ortiz. Una de ellas fue: "¿Te aprovechaste de la fama de Jefferson Farfán?".

La respuesta de la influencer fue "NO", y esto fue confirmado por el polígrafo. Enseguida, Darinka indicó que nunca tuvo la intención de verse involucrada en un escándalo mediático con el exfutbolista y que siempre se mantuvo al margen de todo.

"Desde que me enteré del embarazo. Yo creo que si una persona es aprovechada, lo hace desde un principio. Yo me he mantenido en silencio, a pesar de que hablaban cosas buenas y malas de mí. Y yo jamás salí. Recién salí a la luz cuando él hace su comunicado, dejándome mal como mamá", indicó.