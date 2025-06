"Dañó mi corazón": Darinka Ramírez llora al revelar que su hija no olvida fuerte discusión con Farfán

¡Fuerte y conmovedor! Darinka Ramírez rompió en llanto durante su paso por "El Valor de la Verdad" al hablar sobre un episodio de su vida que la marcó profundamente. La joven influencer contó entre lágrimas que su hija, fruto de su relación con Jefferson Farfán, aún recuerda los insultos y gritos que escuchó del exfutbolista durante una fuerte discusión en su propio departamento.

Darinka Ramírez se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y no pudo evitar quebrarse al recordar un fuerte enfrentamiento con Jefferson Farfán, padre de su hija. La influencer contó que la pelea no solo la afectó a ella, sino que dejó huella en su pequeña, quien aún revive esos momentos difíciles.

La niña sigue en tratamiento psicológico. Darinka explicó que el altercado ocurrió en su propio departamento, cuando su hija presenció una discusión muy fuerte con la 'Foquita'. Asegura que la menor resultó tan afectada que hoy necesita apoyo psicológico.

El momento que más le duele como madre. La joven de 26 años se quebró al relatar que su hija aún recuerda lo que pasó. Aunque no hubo golpes, Darinka asegura que el daño emocional fue grande.

Pero eso no es todo. Contó que su hija, en situaciones del día a día, vuelve a tocar el tema. Beto le preguntó si su hija quedó marcada y Darinka dijo que sí.

"Me lo repite hasta ahora, de la nada, recuerda sus juguetes y me dice: 'papá rompió mis juguetes'" , compartió con la voz entrecortada. Y agregó: "Eso me duele, romper el corazón a mi hija, más de cómo él me trató, más me rompe el corazón, mi niña".

La influencer narró que todo comenzó cuando Farfán, junto a su primo, estaba jugando con los juguetes de su hija en el departamento. Al pedirle que tuviera más cuidado con las cosas de la niña, él reaccionó de forma agresiva.

"(Jefferson) estaba jugando brusco con su primo... Escucho gritos y sonaba que unos juguetes se rompían. Yo me acerco, veo a mi hija viéndolos y le digo: 'Jefferson se están rompiendo las cosas de la bebé. Ten cuidado'. Y es donde él se exalta y me dice: 'Lárgate, yo le puedo comprar mañana mismo si deseo 1000 juguetes a la niña. ¿Por qué me reclamas si esto tú no lo compras? Toda la plata que te doy está aquí'. Yo me retiro con mi hija a la sala... Siguió insultándome allí. En todo momento me denigró delante de mi hija. Yo me puse a llorar. Mi hija estaba asustada", relató.