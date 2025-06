Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán no la acompañó el día que nació su hija: "Mi mamá grabó y se lo mandó"

Darinka Ramírez rompió su silencio este domingo 1 de junio en el programa 'El valor de la verdad', donde relató episodios íntimos y difíciles de su relación con Jefferson Farfán, padre de su hija Luhana. La influencer reveló que el exfutbolista no la acompañó durante el parto ni acudió a la clínica en los días posteriores, lo que generó una fuerte reacción entre los televidentes.

Darinka revela que Farfán no estuvo en el nacimiento de su hija

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Darinka reveló que Farfán no estuvo presente el día en que dio a luz a su hija, Luhana, en diciembre de 2022. Según narró, el parto ocurrió de forma imprevista y fue su madre quien se encargó de informarle al exfutbolista a través de su celular.

"Me había visto un día antes, pero no estaba programada para la fecha que nació, fue un dolor inesperado que tuve. Fui a la clínica y mi mamá, cuando nació mi hija, le mandó un mensaje, desbloquear mi teléfono para escribirle. Mi mamá grabó el parto y se lo mandó", contó Darinka.

Además, la influencer reveló que Jefferson no se acercó a la clínica durante los días en que ella estuvo internada. Fue recién una semana y media después del nacimiento que apareció en su casa para ver a la bebé.

"Él no se acercó, tampoco me lo propuso. También era parte del acuerdo que habíamos hecho, de que no la iba a firmar al año (...) Fue a mi casa como a la semana y media", añadió.

Una propuesta incómoda durante el embarazo

Otro de los momentos más comentados de su participación fue la confesión sobre un encuentro previo al nacimiento de su hija, cuando Darinka le contó a Farfán que estaba embarazada. Según narró, se reunieron en un Airbnb junto a sus padres, pero luego de una conversación, el exfutbolista habría tenido un inesperado comportamiento.

"Después de conversar en el Airbnb, fue raro. En un momento me mandó a Estados Unidos y luego, cuando ya me iba a ir, me agarró la barriga y me dijo 'vamos al cuarto'", relató la influencer. En ese momento, sus padres se encontraban esperándola afuera.

Además, Darinka aseguró que rechazó la propuesta, argumentando que no tenían contacto desde hacía meses y que su estado emocional no le permitía reaccionar de otra forma.

"Yo igual me negué porque estaba con el shock de que iba a ser mamá, mis padres estaban afuera, no lo veía hace unos meses, así que tener intimidad era raro (...) Yo me reí en ese momento por el cambio de humor", confesó.

Las declaraciones de Darinka Ramírez generaron un intenso debate en redes sociales. Su relato evidenció una etapa complicada en su relación con Jefferson Farfán, marcada por la ausencia y actitudes inesperadas. Ahora, con su testimonio al aire, la influencer busca dar su versión y cerrar un capítulo que, según ella, le dejó más lecciones que alegrías.