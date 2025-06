Milenka Nolasco rompe en llanto por el 'hate' tras escándalo de tarjetas clonadas: "Me afecta"

Milenka Nolasco reapareció en la televisión peruana y eligió el set de "El Reventonazo de la Chola" para dar su versión sobre el escándalo que la vincula con una presunta estafa con pasajes aéreos. La influencer fue señalada de promocionar una agencia que usaba tarjetas clonadas y rompió en llanto debido al hate.

Milenka llora por tarjetas clonadas

Durante la entrevista, la popular tiktoker aseguró sentirse traicionada y sorprendida cuando dos tiktokers chilenos, Benja y Sergio, la acusaron públicamente de haberles arruinado su viaje a Estados Unidos. Ambos aseguraron que, por culpa de Milenka, perdieron sus visas.

En medio de la charla con la Chola Chabuca, Milenka no pudo evitar quebrarse. "Estaba en Miami y aparece un Live donde dicen que Milenka es esto y esto... ahí fue donde la gente empezó a explotar el hate demasiado. O sea, yo hace días, ya había llorado en vivo porque me cayó hate por mi físico. Me afecta porque soy una persona que tiene sentimientos. Entonces me va a afectar...", declaró, antes de romper en llanto.

La escena conmovió a los presentes y su madre, quien la acompañaba en el set, se acercó a abrazarla para consolarla. El público también mostró su respaldo y aplaudió a la joven, quien continúa enfrentando las consecuencias emocionales de las acusaciones.

Milenka se defiende de acusaciones

Según contaron Benja y Sergio en una entrevista con Carlitos TV, los tres planeaban viajar juntos a Estados Unidos junto a la también creadora de contenido Daniela Taquire. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los hermanos no pudieron abordar el vuelo programado en el aeropuerto Jorge Chávez.

Ante estas acusaciones, Milenka Nolasco rompió su silencio a través de un comunicado en Instagram. La influencer negó categóricamente cualquier vínculo con delitos informáticos y aseguró que tanto ella como su madre son víctimas de una campaña de difamación.

"Respecto a las acusaciones falsas que están haciendo en mi contra respecto a que clonó tarjetas o que formó parte de una organización criminal que clonaba tarjetas es totalmente FALSO. Tanto mi madre como yo estamos siendo objeto extorsión debido a todo lo sucedido y a raiz de los delitos falsos que me están imputando", se lee en su comunicado.

Es así que, Milenka Nolasco usó el programa para defenderse, negar ser parte de una estafa y explicar su dolor por las acusaciones. Entre lágrimas, pidió comprensión y aseguró que seguirá luchando por limpiar su nombre tras el escándalo que ha afectado su imagen y tranquilidad emocional.