Pamela Franco cuestiona a Dorita Orbegoso tras cruce en evento: "Eso es difamación"

Pamela Franco y Dorita Orbegoso habrían tenido un cruce de palabras en un evento musical. Todo habría comenzado cuando la animadora hizo un comentario en el escenario sobre la polémica transferencia de 280 soles de Christian Cueva, un tema que ha generado diversas opiniones en los últimos días.

El enfrentamiento habría ocurrido durante un evento de cumbia el último fin de semana. Dorita Orbegoso, quien se encontraba animando la noche, hizo un comentario que no pasó desapercibido. Según contó para "América Hoy", luego de decir esta frase bajó del escenario para descansar, pero escuchó insultos en su contra.

La situación se puso más tensa cuando, de acuerdo con la animadora, Pamela Franco se acercó a ella y llamó a su equipo de seguridad.

"La señora (Pamela Franco) se acerca, me pone el brazo y llama a su seguridad. Yo he continuado con mi trabajo como siempre, porque soy una profesional" , relató Orbegoso.

Por su parte, Pamela Franco fue consultada sobre lo ocurrido y dejó en claro que no le dio importancia a la broma, pero sí consideró que fue innecesaria.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que Dorita afirmara que ella intentó agredirla físicamente. Ante esto, Pamela Franco fue contundente y retó a la modelo a demostrarlo.

"(¿Cómo tomaste el comentario de Dorita?) Fuera de lugar... Si yo le he puesto la mano, que vaya a levantar su denuncia. Que pruebe lo que está diciendo porque ustedes saben que decir eso no es nada ligero, o sea, hay que demostrarlo; de lo contrario, es una difamación " , señaló la cantante.

Además, recalcó que no le interesa entrar en conflictos y que, por el contrario, prefiere concentrarse en su carrera.

"Yo creo que está teniendo lo que quiere, todos me están preguntando por ella (...). Yo prefiero no hablar de una persona que ni me va ni me viene. ¿Quién es ella en mi vida ahorita?", finalizó Pamela.