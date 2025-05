Tiktoker Valentino protagonizó pelea en local de comida de Ventanilla y se defiende: "Se burlaban de mí"

Valentino Palacios, reconocido tiktoker que hace una semana celebró a lo grande su cumpleaños número 20, ahora está envuelto en una polémica luego de protagonizar un altercado en un local de comida en Ventanilla. El incidente ocurrió cuando el creador de contenido se enfrentó a un grupo de jóvenes, lo que terminó en una tensa discusión y un intercambio de insultos.

Según contó Valentino, tras asistir a una fiesta llegó a un puesto de comida y encontró a un grupo de chicas que se burlaban de él con comentarios despectivos. Esto lo llevó a confrontarlas para aclarar si hablaban de él, lo que rápidamente escaló en una discusión que terminó en empujones. A pesar de que sus amigas intentaron calmar la situación, la tensión creció.

Durante el intercambio, una joven le lanzó una frase que enfureció al influencer: "Se burlaban de mí y me dice anda opérate tu inseguridad". Valentino respondió en tono firme y, aunque la pelea fue breve, se hizo evidente que ambos se alteraron con facilidad.

Pese a la intensidad del choque, el tiktoker pidió disculpas públicas a la joven con quien tuvo el enfrentamiento físico, aunque dejó claro que jamás permitirá faltas de respeto, sin importar quién provengan.

"Perdonen las mujeres si se van a sentir ofendidas, pero yo jamás voy a permitir que me falten el respeto, así seas mujer, no me interesa", afirmó Valentino, consciente de que su postura podría generar opiniones divididas.