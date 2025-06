Darinka Ramírez impacta al revelar que lloró frente a Jefferson Farfán: "Yo estaba enamorada"

Este domingo 1 de junio, Darinka Ramírez sorprendió al público con revelaciones sobre su relación con Jefferson Farfán durante su participación en el programa 'El Valor de la Verdad'. La madre de la última hija del exfutbolista abordó momentos delicados y personales, dejando en evidencia los conflictos que vivió junto a "La Foca".

Durante su participación en el programa conducido por Beto Ortiz, Darinka Ramírez confesó que en varias ocasiones rompió en llanto frente a Jefferson Farfán. Según explicó, esto ocurrió principalmente cuando el exdeportista negó haber tenido una relación con Delany López, lo que afectó profundamente a la influencer.

"Yo estaba enamorada, la ilusión de tener una familia ya no lo veía posible. Por eso, netamente lloré, por la familia más que nada y las mentiras respecto a ella(Delany). Él me ha visto llorar por eso, ya perdí la cuenta", reveló Darinka, al mismo tiempo que confesaba haber pasado depresión por su distanciamiento con Jefferson Farfán.

Darinka también confesó que atravesó momentos de depresión a causa de la distancia y las dificultades con el exfutbolista. Sin embargo, aseguró que Farfán mostraba indiferencia ante sus lágrimas. Incluso reveló que, en una ocasión, al verla llorar por celos, él se retiró molesto de su departamento.

"No creo pero los sentimientos eran míos, yo estaba enamorada, sentía mucho por él... ¿Cómo reaccionaba? No le importaba. En una oportunidad cuando yo le hablé del tema de Delany y lloré delante... él mismo se retiró molesto, no le importaba que lloraba, sino porque lo celaba y se fue del departamento. Al rato me llamó para ver si estaba bien y regresaba al departamento", recordó Darinka.