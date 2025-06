Juan Manuel 'Loco' Vargas sorprende al revelar resultado de ADN con Rafael López Aliaga: "Con mi padre"

Juan Manuel 'El Loco' Vargas sorprendió a sus seguidores con un nuevo episodio de su pódcast 'La parrilla del Loco', donde tuvo como invitado nada menos que al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La conversación, grabada en el Palacio Municipal, desató risas y especulaciones cuando ambos hicieron una insólita revelación: se sometieron a una prueba de ADN que terminó con un inesperado resultado.

Durante la charla con Rafael López Aliaga, Vargas mantuvo el tono relajado que lo caracteriza, lanzando bromas sobre una supuesta relación padre-hijo con el alcalde. Todo se originó tras un video viral donde López Aliaga decía que "El Loco se le parecía".

Durante la charla entre 'El Loco' Vargas y López Aliaga se desarrolló un ambiente ameno dónde se tocaron diferentes pasajes de la vida del burgomaestre, desde su infancia hasta su interés por la política. Sin embargo, el momento más inesperado ocurrió cuando apareció el doctor Rubio para leer un supuesto examen de ADN.

"Es el examen de sangre y de cabello más difícil que he tenido. Aquí está el resultado: al 99% de probabilidad, el señor López Aliaga es el padre de Juan Manuel Vargas", anunció, provocando la carcajada de los presentes. Pero eso no fue todo. El doctor añadió: "Hemos tomado dos muestras del señor porque queremos saber quién es la mamá... Hemos tomado muestras a la señora Norma Yarrow y Juan Manuel Vargas. 99% de probabilidad que es la madre", añadió en tono cómico.

Antes de este encuentro con Rafael López Aliga, en un capítulo de su programa 'La parrilla del Loco', el exfutbolista Juan Manuel Vargas tuvo como invitada especial a su propia madre. Aprovechando la confianza, el 'Loco' no dudó en preguntarle sobre los comentarios del alcalde Rafael López Aliaga, quien dijo que podría hacerse una prueba de ADN porque "el Loco se le parece".

"Porky dijo: 'He tenido un hijo robusto'. ¿Ese soy yo?", preguntó entre risas el exjugador. Su mamá, lejos de incomodarse, siguió el juego y respondió divertida: "No me acuerdo, tantos apagones que había. Yo creo que sí...".