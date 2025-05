'Loco' Vargas pregunta a su mamá si Rafael López Aliaga es su papá y ella responde: "Hazte el ADN y llámame"

Juan Manuel 'Loco' Vargas no se guardó nada y soltó tremenda pregunta en su pódcast. Le preguntó directamente a su mamá si era verdad que Rafael López Aliaga podía ser su papá, luego de una broma que hizo el alcalde en un evento público. La respuesta de la señora Carmen Risco generó muchas carcajadas.

En un nuevo capítulo de su programa 'La parrilla del Loco', el exfutbolista Juan Manuel Vargas tuvo como invitada especial a su propia madre. Aprovechando la confianza, el 'Loco' no dudó en preguntarle sobre los comentarios del alcalde Rafael López Aliaga, quien dijo que podría hacerse una prueba de ADN porque "el Loco se le parece".

"Porky dijo: 'He tenido un hijo robusto'. ¿Ese soy yo?", preguntó entre risas el exjugador. Su mamá, lejos de incomodarse, siguió el juego y respondió divertida: "No me acuerdo, tantos apagones que había. Yo creo que sí...".