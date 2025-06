Pablo Heredia revela que perdió la cabeza por Milett Figueroa: "Fuimos amigos con beneficios"

Pablo Heredia se presentó en El valor de la verdad para contar detalles poco conocidos de su vida y sus relaciones amorosas con conocidas chicas de la farándula peruana. En medio de ello, confesó haber perdido la cabeza por Milett Figueroa, ya que la estuvo conociendo un tiempo y llegó a sentir cosas muy fuertes por ella.

Según contó el actor argentino, Milett le pareció una mujer muy guapa y tuvo la oportunidad de salir con ella, aunque no formalmente, ya que su relación siempre fue privada, debido a que querían mantener todo en secreto por la popularidad que ambos tenían en ese momento.

"Nos conocimos y empezamos a vernos a escondidas. Creo que nos conocimos en el canal, y luego nos encontramos en una discoteca. Bailamos un poco, le dije lo hermosa que era y que me gustaría verla en otra situación. La situación se dio, me lo permitió y me dio una oportunidad para conocernos", expresó.