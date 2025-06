Doña Martha niega haber visto a Bruno Agostini en toalla cuando salía con Milett: "No lo conozco"

Doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, rompió su silencio tras los escándalos en los que su hija se ha visto involucrada en los últimos días, a raíz de declaraciones de figuras como Pablo Heredia en 'El valor de la verdad' o Bruno Agostini en 'Magaly TV, La Firme'.

La madre de Milett se presentó en el programa 'Amor y Fuego', donde fue consultada sobre los diversos escándalos en los que se ha visto involucrada la modelo en la última semana. Empezó destacando que, actualmente, ella se encuentra disfrutando de su cumpleaños en Europa junto a su novio, el presentador Marcelo Tinelli.

Cuando fue consultada sobre las declaraciones de Bruno Agostini, resaltó que muchas personas han intentado sabotear a Milett, pero no lo han logrado, y no entiende el propósito de que salgan a hablar justo ahora, después de tantos años. Doña Martha también minimizó completamente a Bruno.

"Sinceramente, como yo estoy ahorita en un amor y paz, feliz de ver a mi hija, y que jamás van a lograr bajarla, como han intentado hacerlo por años (...) Muy buen año. Sinceramente, han pasado 10 años y ¿con qué vienen? A esto. Caballeros, que Dios los bendiga. Para mí no existen" , dijo en un inicio.

Sin embargo, lo más polémico llegó cuando le consultaron sobre las declaraciones de Bruno, quien afirmó que Martha alguna vez lo vio solo en toalla cuando estaba en su casa mientras salía con Milett Figueroa. La señora Valcárcel se mostró indignada y dijo nunca haber tenido conocimiento de que Milett haya salido con Bruno, y mucho menos con Pablo.