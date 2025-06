Jessica Newton aclara cuánto gana una Miss Perú tras polémica con Milett: "Superaría cualquier expectativa"

Jessica Newton, directora del Miss Perú, respondió con firmeza a las críticas que hizo Milett Figueroa sobre su experiencia en concursos de belleza y aprovechó para aclarar cuánto gana realmente una reina tras ser coronada.

Jessica Newton se volvió a pronunciar tras las declaraciones de Milett Figueroa, quien aseguró que tuvo que darle parte de su premio cuando ganó el Miss Supertalent 2016. La directora del Miss Perú no solo respondió con firmeza, sino que también explicó lo que ganan las reinas tras ser coronadas.

Todo empezó cuando Milett, en una entrevista, dijo que su experiencia en el Miss Supertalent fue difícil y que incluso tuvo que dar una parte del dinero que ganó a Jessica Newton. Manifestó que fue un acuerdo porque ella era la directora, dejando entrever que no todo fue tan bonito como parecía.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron dudas sobre cómo se manejan los premios en estos certámenes. Tras las críticas, Jessica Newton ofreció una conferencia junto a la actual Miss Perú, Tatiana Calmell, para para dar detalles del próximo Miss Perú y habló del tema.

Jessica fue tajante: "El Miss Supertalent, la verdad, lo dejamos fuera, porque ya estamos hablando de hace 10 años. No sé qué habrá pasado con ese concurso, no es un grand slam".

Sobre el dinero que ganan las misses, Jessica fue clara al mencionar que es un gran premio y que por seguridad no mencionaría el monto exacto.

"Sí, hay un premio en efectivo bastante grande, no sé si por temas de seguridad lo podamos decir. Yo creo que superaría cualquier expectativa. Cada reina recibe la misma cantidad en efectivo como base, porque no les puedo pedir que dejen todo en pausa y que se dediquen al 100%, si no reciben un pago. Y luego tienen campañas, y también ganan por eso... La Miss Perú gana igual y a veces más que el premio que recibe incluso Miss Universo", afirmó Newton para "América Hoy", para sorpresa de muchos.