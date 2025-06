Jessica Newton contra Milett Figueroa tras acusación por dinero: "Ni ganas ni tiempo para ocuparme de ella"

¡La cosa se puso picante! Jessica Newton explotó contra Milett Figueroa luego de que la modelo hiciera fuertes declaraciones sobre su experiencia en un concurso internacional de belleza en Corea del Sur, donde fue enviada por la misma Newton.

Jessica Newton explotó contra Milett Figueroa luego de que la modelo asegurara en una entrevista que la pasó mal cuando participó en el Miss Supertalent of The World 2016, en Corea del Sur. Además, dejó entrever que la organizadora de Miss Perú se habría beneficiado con parte de su premio.

Todo comenzó cuando Milett fue invitada al pódcast "Ouke" y soltó: "Hay muchas cosas de los concursos de belleza que no comparto... Si les cuento la experiencia que tuve allá es como turbio" , dijo, dejando sorprendidos a todos. Y por si fuera poco, lanzó: "Sí, pero le di una parte del dinero a Jessica Newton... Sí porque ella es la directora" , aseguró, dando a entender que compartió su premio con ella.

Frente a estas declaraciones, Jessica Newton no se quedó callada y, en comunicación con el programa "América Hoy", aclaró todo.

"Competir es trabajar. Es levantarse temprano, cubrir actividades, visitar auspiciadores, entrenar... y si estás en un país donde no te gusta la comida, tienes que comer lo que te dan. Nadie tiene delivery personalizado" , comentó tajante.

Además, Jessica negó haber recibido dinero de Milett Figueroa por el concurso Miss Supertalent of The World 2016.

"Milett nunca volvió a hacer las campañas. Ella no tuvo ningún premio. Y no recibimos nada de ella. ¡Qué lástima que su recuerdo no sea el mismo!", afirmó.