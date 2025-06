Luciana Fuster defiende al Miss Grand tras escándalo: "No solo fui a ganar la corona, fui a trabajar"

¡Pone el parche! Luciana Fuster rompió su silencio y salió a defender con todo al Miss Grand International tras la renuncia de Rachel Gupta, su sucesora, quien denunció malos tratos dentro del certamen. La modelo peruana usó sus redes sociales para contar su verdad y asegurar que su experiencia fue diferente.

Luciana Fuster saca cara por el Miss Grand tras escándalo

A través de su cuenta de Instagram, Luciana Fuster se mostró apenada por todo lo que viene pasando con el concurso de belleza Miss Grand. Sin embargo, dejó claro que muchas personas están opinando sin saber. Dejó claro que no se siente identificada con las denuncias de Rachel Gupta.

"Me entristece la cantidad de comentarios y opiniones que se tejen alrededor, sobre todo de personas tan ajenas a lo que se vive dentro de un reinado", señaló Luciana. Además, recalcó que su experiencia fue positiva y que no hablará más del tema. "Solo yo conozco a fondo lo que viví y por lo tanto solo yo podría contar mi historia", escribió.

Agradecida con Papá Nawat y Mami Teresa. Luciana aprovechó el mensaje para agradecer a los organizadores del Miss Grand, a quienes llamó con cariño 'Papá Nawat' y 'Mami Teresa'. La exreina no dudó en expresar su cariño y respaldo hacia ellos.

"Mami Teresa, como te dije, fuiste un gran apoyo para mí en cada momento, siempre motivándome y tratándome con mucho amor... Mami, te apoyo completamente. Siempre has estado para mí con amabilidad y fortaleza, y me duele verte pasar por esto. No mereces la injusticia de lo que se dice. Quien de verdad te conoce, conoce tu integridad, tu corazón y la manera en la que elevas a los demás. Hoy y siempre cuentas con mi apoyo total", contó Fuster.

También tuvo palabras para el presidente del certamen Mr. Nawat, donde le agradeció por lo vivido durante su reinado.

"Papá Nawat, gracias por hacer posible todas las experiencias vividas y por valorar mi maravilloso reinado. Son los mejores, los quiero", añadió.

No fue solo por la corona

Luciana dejó claro que su participación en el Miss Grand no fue solo por el título, sino también por un compromiso de trabajo.

"Yo no solo fui a ganar una corona, fui a trabajar como ha sido mi costumbre siempre", indicó. Además, recordó que las reinas aceptan un contrato desde el inicio. "A mi parecer, ningún reinado está para facilitarnos todo, ni resolvernos la vida; se trata de un trabajo en conjunto con las organizaciones, respetando y ciñéndonos al contrato que aceptamos", comentó.

Mensaje a sus seguidores. La ex Miss Grand también pidió a sus seguidores que no esperen más declaraciones de su parte, ya que no volverá a tocar el tema.

"No me pronunciaré más y espero que respeten eso para evitar hacerme preguntas a la espera de otra respuesta, porque no la habrá", sentenció.

Con este mensaje, Luciana Fuster deja en claro su postura: ella vivió una buena experiencia en el Miss Grand y está agradecida con quienes la apoyaron en su camino como reina. Su mensaje ha sido aplaudido por algunos, pero también ha generado opiniones divididas en redes.