¡Escándalo en el Miss Grand! Sucesora de Luciana Fuster denuncia maltrato, renuncia a la corona y es destituida: "Con efecto inmediato"

Rachel Gupta, la modelo india que fue coronada como Miss Grand International 2024 por nuestra Luciana Fuster, decidió dar un paso al costado y renunciar a su corona. Lo que parecía un sueño se convirtió en una pesadilla, según contó entre lágrimas en un video.

Sucesora de Luciana Fuster denuncia maltrato y renuncia a la corona

A través de un extenso video publicado en redes, la sucesora de Luciana Fuster del Miss Grand International, Rachel Gupta reveló que su experiencia en el certamen fue traumática. Contó que sufrió abandono, presiones físicas y psicológicas, y que incluso no le daban ni para comer.

La joven de 21 años dijo que apenas ganó, la mandaron a vivir a una casa alejada sin transporte, sin comida y sin utensilios para cocinar.

"Me sentí sola, utilizada y completamente desprotegida", confesó. "Ni siquiera me dieron lo básico. No tenía auto, no me dieron teléfono, tuve que comprar uno para mantenerme en contacto con mi familia", relató.

Rachel también denunció que recibió constantes críticas sobre su físico y que un representante de la organización llegó a tocarle el cuerpo señalándole dónde debía bajar de peso.

"Me tocaban y me decían en qué partes del cuerpo debía bajar de peso. Era humillante", dijo con la voz entrecortada. Además, aseguró que nunca le pagaron el premio económico que prometían. "Solo me pagaron el estipendio del primer mes", contó. Incluso mencionó que le robaron 1.000 dólares y que la organización no hizo nada. "Me dijeron: 'Ve a la policía si quieres, igual no puedes probarlo'".

Sobre sus labores como reina, Rachel reveló que la obligaban a hacer transmisiones para vender productos de mala calidad en TikTok.

"No me sentí reina, me sentí una vendedora. Nos hacían vender cosas baratas en TikTok", afirmó. También señaló que todas sus propuestas sociales fueron descartadas por no generar ingresos.

Rachel comentó que decidió renunciar al Miss Grand International por dignidad y dio una advertencia para las futuras postulantes del Miss Grand.

"Renunciar no fue un acto de dolor, fue un acto de fuerza. Me siento libre por primera vez en meses", declaró. Además, advirtió: "Si estás pensando en competir, entra con los ojos abiertos. Incluso si ganas, estarás completamente sola".

La organización le respondió con una carta y más críticas

Luego de su renuncia, el director del certamen, Nawat Itsaragrisil, afirmó que no fue ella quien renunció, sino que fue destituida por incumplir funciones.

"No eres de la calidad suficiente. Nunca has sido hermosa por dentro", dijo Mr. Nawat duramente. La organización fue tajante al emitir el comunicado oficial: "La Organización Miss Grand International anuncia la terminación del título de Miss Rachel Gupta como Miss Grand Internacional 2024, con efecto inmediato. Esta decisión sigue a su incumplimiento de las funciones que le han asignado, su compromiso en proyectos externos sin la aprobación previa de la organización y su negativa a participar en el viaje programado a Guatemala".

Según detallaron, la destitución se debe a que la modelo incumplió con sus funciones, participó en proyectos externos sin autorización y se negó a asistir a un viaje programado a Guatemala. Además, dejaron claro que Gupta no puede usar más el título ni portar la corona, y tiene un plazo de 30 días para devolverla a la sede central del certamen.

La historia de Rachel Gupta ha dado un giro inesperado y doloroso. Lo que empezó como un sueño al ser coronada por Luciana Fuster terminó convertido en una denuncia pública llena de tristeza y valentía. Entre su versión y la de la organización, queda claro que algo no funcionó bien detrás del brillo y la corona. Hoy, Rachel dice sentirse libre, aunque sin título, sin premio y con muchas heridas que sanar.