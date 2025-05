¿Luciana Fuster al Miss Universo? Jessica Newton aclara si podrá postular este 2025

Luciana Fuster ha dejado claro que no le cierra las puertas a otro certamen de belleza. La Miss Grand International 2023 confesó en una entrevista que le encantaría participar en el Miss Universo, pero todo indica que por ahora no tiene el permiso necesario. ¿Qué dijo Jessica Newton? Aquí te contamos.

Luciana Fuster no descarta volver a competir en otro certamen de belleza. Aunque ya ganó el Miss Grand International 2023, la modelo confesó que le gustaría tentar la corona del Miss Universo. Sin embargo, Jessica Newton fue clara al decir que por ahora eso no será posible.

Durante una entrevista en el podcast "Good Time", Luciana Fuster confesó que le gustaría participar en el Miss Universo, aunque sabe que no es lo común luego de ya haber ganado una corona internacional. Luciana dejó en claro que se siente segura de sí misma.

"Se supondría que no, que una tiene que quedarse tranquila con la corona. Es una corona internacional. Luego pasa que digo: '¿Por qué no?' Y una como que le da ganitas. Y a la vez digo: 'Ya gané'", contó la también exchica reality. "¿Qué régimen tendrías que estar para el Miss Universo?", le preguntó el productor del programa, a lo que ella respondió: "No, nada, solamente ser yo", soltando una sonrisa.