Mr. Nawat arremete contra Rachel Gupta tras escándalo en el Miss Grand: "No eres hermosa"

El escándalo en el certamen Miss Grand International continúa generando controversia. Esta vez, el dueño del concurso, Nawat Itsaragrisil, se pronunció públicamente contra Rachel Gupta, la reina recientemente destronada, quien renunció a su título denunciando maltratos por parte de la organización.

A través de transmisiones en vivo y mensajes en redes sociales, Nawat aseguró que la renuncia de Gupta fue posterior a su despido oficial, minimizando sus acusaciones. Además, la criticó por no tener la actitud adecuada para representar al certamen y la acusó de no cumplir con las expectativas de la organización en diversos eventos internacionales.

"Primero te despedimos y, como media hora después, publicas tras de mí. Sabes que no tienes cualidades, no eres hermosa por dentro. Incluso ella me advierte que, si le digo algo en las redes sociales, me demandará. Demándame, por favor", indicó.