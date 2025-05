Yahaira Plasencia sobre las supuestas indirectas a Jefferson Farfán en conciertos: "No es él único ex que tengo"

Yahaira Plasencia volvió a generar comentarios en redes luego de su reciente presentación en Chimbote, donde pronunció un mensaje sobre el desamor que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja, Jefferson Farfán. Sin embargo, la salsera no tardó en pronunciarse para aclarar lo ocurrido y evitar mayores especulaciones sobre sus palabras.

En una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Yahaira respondió con firmeza a las especulaciones sobre un supuesto mensaje dirigido a Jefferson Farfán durante su show. La artista negó rotundamente que sus declaraciones o canciones estén relacionadas con su expareja.

"¿Qué indirecta a quién? Yo siempre digo eso antes de esa canción, que es un mix de Karol G, pero no tiene nada que ver con esa persona. He escuchado que dicen que es una indirecta, seguramente lo van a ver... Hay canciones que hablan de etapas que yo he vivido", explicó Yahaira.

La intérprete de "Y le dije no" también resaltó que sus canciones reflejan vivencias personales, sin referirse necesariamente a alguien específico de sus exparejas.

"No tengo que mencionar a nadie. Son canciones de las etapas que yo he vivido, de las personas que en algún momento han aparecido en mi vida. Obviamente, van a involucrar a personas que han pasado por mi vida. La única expareja que tengo no es él. Son cosas que me han pasado a mí", agregó.