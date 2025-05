¿Indirecta para Farfán? Yahaira Plasencia lanza fuerte mensaje sobre los ex: "Show te voy a dar"

¡Tremendo show! Yahaira Plasencia sorprendió a todos durante su última presentación en Chimbote con un discurso que muchos creen que fue dirigido a su expareja Jefferson Farfán. La salsera habló sobre el desamor y los ex que no sueltan.

Yahaira Plasencia volvió a dar de qué hablar y esta vez no fue por su música, sino por unas tremendas declaraciones que soltó en su último concierto en Chimbote. La cantante aprovechó un momento en el show para soltar un mensaje que, según muchos, fue una indirecta para su ex, Jefferson Farfán.

"Grábame porque voy a hablar duro. ¿Quieren show? Show te voy a dar", dijo Yahaira al público, antes de hablar sobre las relaciones que no funcionan y los ex que no dejan de aparecer.