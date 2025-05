César BK presentará tres canciones en Premios Heat 2025: "Quiero dejar al Perú muy alto"

César BK es un reconocido artista de la cumbia urbana que viene ganándose un espacio en la industria musical peruana con temas inéditos. En su tercera participación en los Premios Heat, reveló que estará realizando un show de tres canciones frente a millones de televidentes.

A través de una entrevista con el diario El Trome, el joven cantante César BK contó que ya se encuentra en República Dominicana para el evento musical Premios Heat 2025. Después de haber estado ya en dos ocasiones, ahora subirá al escenario principal este viernes 30 de mayo.

Afirmó que actualmente se encuentra preparándose para brindar un show de lujo dejando en alto el Perú. Además, reveló encontrarse nervioso ya que será observado por millones de televidentes en toda Latinoamérica.

Así mismo, respondió que no teme a lo que dicen de él. Afirma que está concentrado en el crecimiento de su carrera musical siendo constante y perseverante, una prueba de ello es su presentación en un par de días en uno de los eventos más importantes de la música latina.

"Yo sigo adelante mientras más me dicen sigo insistiendo. La constancia es lo principal en esta carrera y para hacer las cosas bien hay que ser constante y perseverantes sino no consigues nada. En mi show en los Heat voy a cantar tres temas y cerraré con 'Hoy' de Gian Marco Zignago a ritmo de cumbia" , añadió en la entrevista.

Hace unos días, César BK sufrió el robo de su celular a mano de un motorizado e intentaron acceder a sus cuentas bancarias, pero no pudieron. Así mismo, afirmó que eso no lo detiene a seguir con su carrera y sus proyectos.

"Sí, me quitaron mi celular gracias a Dios no me pasó nada, ya me compré otro equipo. No lograron sacarme la plata, el banco bloqueó mi tarjeta y sigo trabajando", contó.