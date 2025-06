Mamá de Milett Figueroa arremete contra Fabio Agostini y Pablo Heredia: "Pobrecitos, no existen"

Doña Martha Valcárcel salió al frente para defender a su hija Milett Figueroa, quien en los últimos días se ha visto envuelta en polémica por las declaraciones de Bruno Agostini y Pablo Heredia. La madre de la modelo arremetió contra ambos, tildándolos de desconocidos.

Doña Martha pone el pecho por Milett

La mañana de ayer, Martha se presentó en el programa América Hoy para hablar sobre sus polémicas declaraciones respecto a la participación de su hija en el Miss Perú 2016. Pero, al retirarse del set, una reportera le preguntó sobre las declaraciones que Bruno Agostini había hecho sobre su hija.

La madre de la modelo no tuvo reparos en desconocer completamente a Bruno Agostini y Pablo Heredia. "Pobrecitos, no existen. No les voy a dar más VIDA de la que no tienen. Que los censure la vida", dijo Martha Valcárcel, muy indignada.

Cuando le preguntaron concretamente sobre la participación de Pablo en El Valor de la Verdad, donde afirmó haber tenido un romance con Milett por al menos un año, respondió: "No los conozco. Pobrecito, ¿quién es? ¿Qué hizo? ¿Canta? ¿Baila? ¿Actúa?"

Doña Martha defiende los valores de su familia

Por otro lado, doña Martha dejó claro que nunca ha permitido que un hombre entre a su casa para quedarse con alguna de sus hijas, más aún porque tiene varias hijas mujeres y ella es viuda.

"Yo soy una mujer, y a mis hijos los he criado con una mano en el amor y con la otra en el rigor. Ellos saben cómo deben comportarse. No voy a permitir jamás ninguna inmoralidad ni que bajen los valores morales que llevan en la sangre", indicó.

Finalmente, dejó entrever que las personas pueden decir lo que quieran sobre su familia, pero ella sabe la verdad sobre cómo los ha criado y los valores que tienen. "Lo demás no importa. La boca se hizo para hablar. Ya sabrán ellos dónde van a terminar: en nada".

Bruno Agostini sobre su romance con Milett

El español Bruno Agostini rompió su silencio sobre su vínculo con Milett Figueroa. Luego de que Pablo Heredia confesara en "El Valor de la Verdad" que perdió la cabeza por ella, Bruno decidió contar su versión y revelar que también tuvo algo con la actriz... ¡y hasta la mamá de Milett lo vio en toalla!

Es así que, doña Martha Valcárcel dejó claro que no permitirá que manchen el nombre de su hija ni de su familia y aseguró que crió a sus hijos con valores y que no dará protagonismo a quienes buscan atención a su costa.