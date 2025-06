Lucho 'Mi Barrunto' sobre Pamela López tras decir que su hijo tuvo miedo con Cueva: "Sabemos qué es mentira"

Pamela López viene declarando a la prensa que Christian Cueva no ha visto a sus hijos desde hace varios meses y ahora, ha salido a reclamar porque fue a visitar a su hijo en su colegio si el consentimiento de ella. Esto a causado mucho revuelo y el amigo del pelotero, Lucho 'Mi Barrunto', opinó sobre ello.

En el programa de 'Todo se filtra', el reportero entrevistó a Lucho 'Mi Barrunto' y a su esposa sobre Pamela López que sigue hablando de ellos. Ante esto, ambos respondieron que la aún esposa de Christian Cueva tiene que hablar y hacer escándalos para que siga facturando.

"Ella ha entendido el negocio, sabe que tiene que hablar cosas para que tenga un rebote ¿no? Si no es así, cero. Nosotros somos hombres de trabajo, me levanto a las 2 de la mañana, va a pesquero, normalmente a cierta hora descansamos, trabajamos todos los días. Tenemos que entender lo que viene, si eso le hace facturar, bien por ella, pero contestarle a ella, no me parece", expresó.