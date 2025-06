Pamela López regresa a su menú de 13 soles con Paul Michael tras críticas: "Es lo mejor que he probado"

Hace unos días, Pamela López fue captada almorzando en un menú económico junto a Paul Michael y Magaly Medina lo criticó por los lugares donde el joven cantante de 27 años lleva a la famosa influencer, expareja del futbolista Christian Cueva.

Como se recuerda, Paul Michael y Pamela López fueron al restaurante que está al lado de su discoteca donde pidieron un menú de 13 soles. A pesar de las críticas decidieron regresar nuevamente y en esta ocasión, realizar un 'live' donde mostraron lo que pidieron.

"Ya vez 13 solcitos y se come mejor que en los restaurantes donde venden a 80 soles esa papita, imagínense" , expresa Paul Michael en referencia a Magaly . Además, Pamela López agregó: "Quién de ustedes no ha comido un menú? En los huariques se come más rico. Ahora si tú quieres una reunión social, una foto bonita o ir al lugar que está de moda, también es válido, pero un menú no te denigra, ni te hace más o menos" .

A través de sus redes sociales, Pamela López también se acercó dentro de la cocina del restaurante donde felicitó al chef encargado de cocinar los platillos. Además. promocionó el pequeño local al lado de su discoteca.

También declaró a un programa de TV que no tiene ningún problema en ir a restaurantes económicos. Además, que no debe ser criticado por ello porque mucha gente del Perú lo hace normalmente.

"Es el mejor menú que he probado en mi vida, tienen que ir. (Muchos dicen que has pasado de Guatemala a guatepeor) Nada que ver, al contrario, me siento más orgullosa que nunca porque puedo ir acá como puedo ir a un menú. Eso no hace a la persona. Yo creo que muchas personas que critican creo que en Trujillo y Huacho, en todos los lugares, creo que la gente ha comido menú y no por eso te hace menos. Entonces, ¿cuál es la crítica?", afirma.