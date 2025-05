Bryan Torres fue captado en la misma discoteca que su expareja, en medio del tercer embarazo de Samahara

Bryan Torres y Samahara Lobatón anunciaron hace poco que están esperando a su segundo bebé juntos y están más enamorados que nunca. Sin embargo, recientes imágenes del cantante de salsa en la misma discoteca donde estuvo su exnovia han llamado poderosamente la atención, debido a que la influencer ya tiene cinco meses de gestación.

El portal de noticias Instarandula recibió, y publicó, un video donde se puede ver que Bryan está cantando en una conocida discoteca de Lima. Sin embargo, en uno de los boxes del segundo piso se encuentra su expareja, Silvana Placencia. El video no muestra si el cantante y la joven se cruzaron miradas.

No obstante, es importante resaltar que el encuentro entre Bryan y Silvana habría sido una coincidencia, ya que él se estaba presentando en el lugar junto a su orquesta, mientras que la joven estaba como asistente del local.

También se destaca que Silvana estuvo observando detenidamente a Bryan desde el balcón de su box, lo cual levantó más sospechas sobre un posible acercamiento. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado, y Samahara tampoco, ya que se encuentra enfocada en su tercer embarazo.

Samahara Lobatón generó revuelo al anunciar que se encuentra nuevamente embarazada junto a su pareja, Bryan Torres. La influencer afrontó muchas críticas y esta mañana se presentó en 'América Hoy' para contar más detalles de su embarazo.

La hija de Melissa Klug reveló que, aunque tenía entre sus planes volver a tener un bebé, no esperaba que fuera tan pronto. Además, indicó que Bryan Torres era el más emocionado por tener dos bebés seguidos, pero ella no estaba muy de acuerdo con la idea.

"Antes de que tuviéramos a Ainara, Bryan siempre me decía que quería tener dos hijos seguidos, pero yo le decía 'no, no hay forma, yo quiero esperar hasta que tenga cuatro años'", contó.