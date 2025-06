Paul Michael, saliente de Pamela López, sobre mencionar a 'Cueva' en su canción: "No me da miedo"

Hace unos días, Paul Michael ha lanzado su nuevo tema al lado Handa que sería una clara indirecta a Christian Cueva, de parte de Pamela López. Ahora, el joven cantante de 27 años ha declarado que no teme mencionar el apellido del aún esposo de su saliente dentro de su canción.

¿No le tiene miedo a Cueva?

Tras asistir a una entrevista en 'Amor y Fuego', Paul Michael estuvo respondiendo algunas preguntas de los reporteros detrás de cámaras, donde habla sobre su nuevo tema y donde menciona a Christian Cueva como una indirecta de parte de su saliente Pamela López, madre de los hijos del futbolista.

"Nos están dando la fuerza para sacar adelante el tema y nada, esperar que sigan apoyando así para que llegue a tendencia (¿No te da un poquito de miedo mencionar a Cueva?) La verdad que no, no me da miedo", expresó.

Sobre el trend de su tema

Así mismo, habló nuevamente que el trend de la canción 'Cantinero' fue creado por las hijas de Pamela López, pero esto fue consultado por la reportera sobre posibles problemas en el futuro por estas indirectas. El joven 10 años menor que la 'KittyPam' afirmó que solo se trata de una estrategia de marketing.

"Me dice 'oye, mira lo que acaban de crear las niñas' y me manda el video: 'yo sorprendido 'ah que buena' y me gustó. (¿Eso no puede traer cola porque Franco hacen la nariz así?) Los niños son creativos, igual nosotros... 'franco' está registrando en el diccionario y 'Cueva' es un sustantivo, ya sabes es estrategia", responde Paul Michael.

Aunque, la reportero lo cuestionó ya que es una clara provocación realizada no por los pequeños, sino por Pamela López y Paul Michael hacia Christian Cueva. Aún así, el cantante de afirmó que es un tema de su saliente exclusiva y no hablará de su aún esposo.

"¿No le parece que es una provocación, más que un simple trend?", le pregunta y Paul responde: "Yo no quiero tocar esos temas porque es un espacio de Pam y con Cueva, no tengo ningún problema, no lo conozco y tampoco quiero referirme a él".

Finalmente, Paul Michael deja en claro que el tema lanzado con Handa, está basada en Pamela López y se usaría los apellidos de Christian Cueva, como de su pareja Pamela Franco como un medio de estrategia. Aún así, se siente confiado en que será un éxito por la estrategia.