¿Amigos o compañeros de trabajo? Paola Rubio arrocha al animador 'El Santeño' EN VIVO

Hace unas semanas, la cantante Paola Rubio y el animador 'El Santeño' del Son del Duke han sido vinculados de una manera románticas tras ser captados juntos en actitudes cariñosas. Ahora, ambos integrantes llegaron a la radio para despejar todas las dudas.

Son del Duke llegó al programa de Habla Kausa para contar más sobre su próximo aniversario que celebrarán en noviembre, sus nuevos lanzamientos y muchos proyectos más como agrupación. Aunque, también hablaron sobre la relación que tendrían dos de sus integrantes.

Es así como el locutor del programa no dudó en preguntar a Paola Rubio y 'El Santeño', sobre las imágenes difundidas en redes sociales. Ambos integrantes sorprendieron al decir que era supuestamente parte de una grabación.

Aunque el animador 'El Santeño' afirmó que es amigo de Paola Rubio, ella respondió que solamente eran compañeros de trabajo. Así mismo, ambos revelaron desconocer detalles sobre la vida del otro, negando así que tuvieran algún tipo de vinculo sentimental.

"Somos compañeros de trabajo (amigos) no, solo compañeros... no sé si vida privada", dijo la cantante y el animador agregó: "No sé, es su vida privada, nosotros acabamos el evento y cada uno a su casa".