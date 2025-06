Melissa Klug responde sobre Jesús Barco y asegura: "La distancia no es sinónimo de infidelidad"

Melissa Klug visitó el programa "América Hoy" y sorprendió desde el inicio por su voz algo afónica. La 'Blanca de Chucuito' dejó claro cómo se encuentra su situación sentimental ahora que Jesús Barco está en el equipo Santos FC de Nazca.

Melissa Klug llegó como invitada al programa "América Hoy" y no pasó desapercibida. Aunque su voz sonaba un poco ronca, explicó que fue porque estuvo cantando y celebrando un cumpleaños. Pero lo más llamativo fue cuando le preguntaron sobre su relación con Jesús Barco.

El tema del día era sobre relaciones a distancia y si eso puede afectar a las parejas. Janet Barboza, sin pensarlo mucho, le preguntó sobre su romance con Jesús Barco.

"Nuestra bella Melissa Klug de alguna forma mantiene una relación a distancia con Jesús en este momento, ¿cómo haces?", preguntó Janet. Melissa respondió firme y sin rodeos: "No tengo una relación a distancia. Todas las semanas nos vemos. Él está en Nazca, él va y viene, yo voy y vengo... Todas las semanas no hay ningún día que no nos veamos", aseguró. Janet comentó: "Ay, qué bueno. Menos mal que Nazca está cerca."