Vania Bludau le tira flores a Austin Palao tras rumores de coqueteos entre ambos: "Está superlindo"

Vania Bludau finalmente rompió su silencio respecto a los rumores de romance que circularon con Austin Palao, luego de que se reencontraran en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La ganadora de El gran chef famosos tuvo palabras de elogio para el ex chico reality y expresó su deseo de volver a verlo.

Vania Bludau le echa flores a Austin Palao

Vania concedió una entrevista recientemente, en la que fue consultada sobre si había vuelto a conversar con su exnovio, Mario Irivarren, luego del escándalo que se desató en la boda de Alejandra y Said. Sin embargo, indicó que no está interesada en retomar contacto con él, debido a los motivos por los que terminó su relación.

Posteriormente, fue consultada sobre su estado sentimental y dijo que actualmente está soltera y enfocada en su trabajo. No obstante, al ser preguntada por Austin, dijo que no sabía nada de él desde hace mucho tiempo, por lo que fue una sorpresa volver a verlo en la boda de su hermano Said.

"A Austin lo puse en mi radar nuevamente el día del matrimonio, porque yo no me acordaba mucho del hermanito de Said. Está superlindo, me parece un chico muy correcto. No sé si lo es, pero me parece y espero que sí. De hecho, me lo voy a cruzar en cualquier momento, en Lima o Miami, porque veo que también viaja para allá", indicó.

Recordemos que, después de la denominada 'boda del año', hubo rumores de que Vania y Austin estuvieron besándose casi al finalizar la fiesta. En los días posteriores, surgieron varias indirectas de que ellos estaban saliendo o coqueteando a través de videos en TikTok.

¿Qué dijo Austin sobre Vania?

A través de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Austin Palao estuvo respondiendo si estaría en sus planes entablar una relación con Vania Bludau, después de varias indirectas. Incluso, después de que su cuñada Alejandra Baigorria afirmó que se emocionaría verlos juntos, pero sorprendió al decir que no sabe cómo es la vida de impredecible que puede conectar con otra persona.

"Mi cuñis es lo máximo, (pero sí le gustaría dice) ¿Qué cosa, qué le gustaría? (por ahí que fluya algo con Vania) No sé, yo la verdad no ando pensando en estar con alguien para serte honesto. Igual esas cosas siento que no se buscan, simplemente se dan (...) en un ambiente donde podamos explayar un poco más conversando, quien sabe la verdad. Yo no sé, a lo mejor camino acá a la esquina y me encuentro a alguien, conectamos qué se yo, así es la vida tan incierta", expresó.

Es así que, Vania Bludau aclaró que no retomará contacto con Mario Irivarren, pero sí mostró apertura hacia Austin Palao, a quien describió como un chico correcto. Aunque dijo estar soltera, no descartó un reencuentro con él, dejando abierta la posibilidad de algo más.