Vania Bludau sobre la frase 'quería cerrar un ciclo' de Mario Irivarren: "No tenía escapatoria de lo que hizo"

La polémica entre Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina sigue dando de qué hablar. Todo inició en la boda de Alejandra Baigorria, cuando Mario se acercó a Vania pese a estar con Onelia. Esto provocó el fin de su relación y llevó a Mario a justificar su actitud asegurando que solo intentaba "cerrar ciclos". Sin embargo, Vania desbarató la versión de su expareja.

Durante una reciente emisión del programa 'Magaly TV: La Firme', Vania Bludau fue consultada sobre la ya famosa frase de Mario Irivarren. La modelo no dudó en responder de manera contundente, dejando en claro que el argumento del chico reality no le convenció en absoluto.

"¿(Piensas lo mismo que Mario, que se debieron cerrar los ciclos?) ¿Quién? ¿Quién? No, porque no tenía cómo salir, no tenía escapatoria de lo que hizo", respondió tajante Vania.