Onelia Molina reveló en su podcast que borra número de Mario Irivarren: "Tomé decisiones drásticas en mi vida"

Los rumores sobre un posible acercamiento entre Onelia Molina y Mario Irivarren han tomado fuerza en redes sociales. Tras el escándalo que se desató en la boda de Alejandra Baigorria cuando Mario intentó acercarse a su expareja Vania Bludau. Sin embargo, nuevas declaraciones de la modelo dejaron en claro que, lejos de buscar una reconciliación, ha decidido cortar todo vínculo con su ex.

Durante una reciente edición de su podcast 'Doble Sentido', Onelia fue consultada por sus compañeros sobre si aún conservaba los números telefónicos de sus exparejas. La respuesta sorprendió a todos: la modelo reveló que tomó una drástica decisión para cerrar definitivamente capítulos pasados en su vida.

"Yo ya no lo tengo en mis contactos, de verdad. A ninguno de mis exs, todos fueron eliminados. Este fin de semana tomé decisiones drásticas en mi vida", confesó Onelia, dejando claro que Mario Irivarren ya no forma parte de su presente.

Estas palabras llegaron rápidamente a oídos de Magaly Medina, quien no dudó en opinar al respecto en su programa Magaly TV: La Firme. Fiel a su estilo, la conductora cuestionó que esta decisión no se hubiera tomado antes, considerando todo lo que había ocurrido tras la polémica boda.

Durante una emisión del programa 'Esto es Guerra', Katia Palma aseguró que alguien del equipo de producción había conversado con Onelia sobre la posibilidad de retomar su relación con Mario. Según reveló la conductora, la respuesta de la arequipeña habría sido una sorpresiva condición.

Onelia no tardó en reaccionar y negó rotundamente haber tenido esa conversación, visiblemente incómoda por lo expuesto. Katia, por su parte, insistió en que la información venía de una fuente directa dentro del equipo.

"Yo no he hablado con nadie de producción hoy día. Me pueden decir quién dijo eso. No inventen cosas", exigió mientras pedía pruebas de lo que se decía al aire.