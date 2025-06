Ric la Torre le recuerda a Tilsa Lozano que se metió en la relación de Jackson y Olinda: "Todo el Perú sabía"

Tilsa Lozano y Ric La Torre tuvieron un fuerte enfrentamiento de palabras en la más reciente edición de su programa "La Noche Habla". El conductor le recordó a la exmodelo que su romance con Jackson Mora se inició cuando el boxeador aún tenía una relación con Olinda Castañeda, dejando a Tilsa como la tercera en discordia.

Todo empezó cuando Tilsa estaba explicando que conoció a Jackson Mora ocho meses antes de iniciar su romance y que, en todo momento, él le negó estar saliendo con Olinda Castañeda, por lo que ahora llega a la conclusión de que ese es su modus operandi para captar a nuevas mujeres, ya que a ella también le habría sido infiel.

Sin embargo, Ric La Torre tomó la palabra y le recordó a Tilsa que todos los peruanos sabían que Olinda y Jackson estaban saliendo. En ese momento, Tilsa indicó que recién se enteró de eso cuando Olinda mostró pruebas de su romance con Jackson en televisión abierta.

"Cuando yo le pregunto a él: 'Oye, me han dicho que has estado con Olinda', y él me lo niega. Cuando yo, después de ocho meses, accedo a salir con él, sale Olinda llorando en un programa, con fotos y todo, demostrando que efectivamente es real (el romance)", indicó.