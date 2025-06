Tilsa Lozano acusa a Jackson Mora de prestarle lentes que ella le regaló a española: "Son los mismos"

¡Se armó el escándalo! Tilsa Lozano sorprendió a todos al revelar en pleno programa que los lentes que lució la periodista española Laura Fernández, quien sería la saliente de Jackson Mora, son los mismos que ella le regaló a su exesposo cuando aún eran pareja.

Todo comenzó cuando en el programa "La Noche Habla" mostraron fotos de Laura Fernández luciendo unos lentes de la marca Tom Ford, valorizados en S/1,900. Según Tilsa Lozano, esos lentes fueron un regalo especial que ella le dio a Jackson Mora en diciembre del 2023.

Aunque Tilsa no estuvo en el set ese día, sí aceptó una llamada en vivo para dar su descargo. Sin pensarlo dos veces, soltó la frase que encendió la polémica.

La producción del programa mostró imágenes de Jackson usando esos mismos lentes el día que fue a firmar el divorcio. Y para sumar más a la polémica, señalaron que Laura Fernández ya los había usado días antes, exactamente el 18 de diciembre, en una entrevista con el propio Jackson.

Tilsa revela que Jackson le ocultó a Laura en una reunión. Tilsa también contó que en diciembre, cuando todavía estaban casados, Jackson fue a una reunión con sus boxeadores. Lo curioso es que él subió fotos solo con los hombres, pero luego, Tilsa se enteró que Laura también estuvo ahí.

"Él sube una foto donde solo hay cuatro hombres, y de repente veo una chica que no conozco. Le pregunté: '¿Y esta quién es? ¿Y esto que me han hecho llegar?'. Porque además, si tú estás en un almuerzo, si no estás escondiendo nada, ¿por qué no subes la verdadera foto?... (Ella va a venir en julio). Eso ya no me incumbe. Yo decidí divorciarme", relató la exvengadora, dejando en claro que su ex le ocultó detalles importantes.