Tilsa Lozano LLORA en vivo por la presunta infidelidad de Jackson Mora con joven española

Tilsa Lozano está viviendo una dura etapa, ya que empezó su programa la noche de ayer entre lágrimas, debido a que acababa de enterarse de que su aún esposo, Jackson Mora, había estado saliendo con una joven española cuando ellos aún tenían una relación sólida y un matrimonio formal.

Recordemos que Tilsa y Jackson decidieron separarse luego de que el empresario fuera acusado de serle infiel a la conductora durante un viaje a Colombia. Un amigo de Jackson aseguró que él había pasado la noche con varias jóvenes en un hotel en Bogotá, durante uno de sus eventos.

La popular 'Colita' inició su programa La noche habla entre lágrimas y fue consolada por sus compañeros, quienes le dijeron que entendían completamente la situación que estaba viviendo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Tilsa se repusiera y asegurara que el show debe continuar.

Durante el desarrollo del programa, Tilsa no pudo evitar referirse a la historia que vivió junto a Jackson Mora y la joven española, de quien Magaly Medina dio más detalles la noche anterior en su programa en ATV.

"Una persona me hace llegar esta foto que había subido la señorita, entonces yo le pregunto quién es esta, y él me dijo: 'Yo ni la conozco, la han mandado, mi hermana llegó con ella'. Y yo le creí, porque era mi esposo en ese momento, estábamos casados " , dijo en un inicio.

Por otro lado, mencionó que lo que más le duele es que Jackson Mora le haya mentido respecto a su relación con la joven española, y que hayan pasado casi cinco meses para que salieran a la luz detalles de una presunta infidelidad cuando aún estaban casados.

"Lo que yo creo es que si uno miente, algo esconde. Yo soy una persona que, si te tengo que escupir la verdad en la cara, te la voy a decir, te duela o no. Para mí, que tú me mientas diciendo que vas a cenar con cuatro amigos y de la nada aparece una fulana de tal... ¿por qué no me dijiste la verdad?", sentenció.