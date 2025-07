Flor Ortola confiesa que no le cae Onelia Molina: "No tengo ningún vinculo con ella"

Desde hace semanas, Flor Ortola ha demostrado ser una amiga muy cercana a Alejandra Baigorria y Vania Bludau. Además, estuvo arremetiendo en varias ocasiones contra Onelia Molina y finalmente confiesa que no le cae.

Flor Ortola no le cae Onelia Molina

En el programa de 'Ponte en Cola', Flor Ortola apareció nuevamente para dar su opinión acerca de la supuesta reconciliación de Mario Irivarren y Onelia Molina. Además, también estuvo defendiendo a su amiga Vania Bludau revelando que ella no tuvo nada que ver con la separación de la 'calavera coqueta' y la odontóloga.

Después, Ricardo Rondón le pregunta si Onelia Molina le cae o no, ya que se le ha escuchado hablar no muy bien de ella en varias ocasiones. Ante esto, la argentina señala que no simpatizan, pero tampoco se tratan y no tendría nada que ver su amistad con la empresaria de Gamarra.

"No me cae, no tengo vínculo con ella, eso quedó clarísimo. El tema con ella es antes de que yo tenga un vínculo con Ale o con Vania. Es una cuestión mutua que ninguna de las dos tenemos feeling, no hay química, pero somos como políticamente correctas las dos y de lejitos 'Holi'", agrega.

¿Le gustaría que Mario regrese con Vania o Onelia?

Luego, el conductor de televisión le pregunta si desea que Mario Irivarren termine reconciliándose con Onelia Molina tras los supuestos coqueteos y haber pasado la noche juntos. Ante esto, la argentina afirma que al parecer hay un fuerte acercamiento entre ellos y solo desea felicidad.

"A mí me gustaría que la gente sea feliz, que coma ya que yo no estoy comiendo nada, que se disfruten, provecho", expresó.

En otro momento, le consulta si capaz prefiere que su compañero de 'Esto es Guerra' prefiere que se reconcilie con Vania Bludau en vez de Onelia, pero ella esquiva la respuesta revelando que la amiga de Alejandra Baigorria está en otra parte de su vida. Dejando en claro que no está interesada en galanes de Perú, sino en extranjeros.

"Vania está en otra, está como yo porque busca afuera", agregó entre risas.

Es así como Flor Ortola deja en claro que no se lleva bien con Onelia Molina desde que se conocieron hace varios años atrás en 'EEG'. Aunque, tampoco le desea el mal y si se reconcilia con Mario Irivarren, afirma que se aprovechen y desea la felicidad a todo el mundo.