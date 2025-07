Pamela López le responde con todo a Macarena Gastaldo: "Fui cachuda y no me siento mal"

Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, decidió dejar atrás el silencio y enfrentar públicamente las recientes declaraciones de la modelo argentina Macarena Gastaldo, quien estuvo como invitada en el programa 'El valor de la verdad'. En dicha aparición, Gastaldo negó cualquier relación sentimental con Cueva, pero no dudó en referirse también a López. Ante esto la trujillana respondió.

Durante su participación en el programa 'Ponte en la Cola', Pamela López no evitó el tema de las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo. Muy lejos de mostrarse condescendiente, respondió de forma directa y sin rodeos, poniendo en duda la versión de la argentina. En tono irónico y desafiante, lanzó una fuerte reflexión:

"Entonces, ¿quién tendría la responsabilidad, la cachuda o la que me hizo cachuda? Ahí te la dejo. Bueno, si fui cachuda no me siento mal, todo lo contrario. ¿Con quién fui cachuda? ¿Con ella? ¿O cuántas más para saber quién tiene la responsabilidad?".